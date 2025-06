Pozzuoli. Arrestato per racket e droga, lascia il carcere Giuseppe Chiaro

PUBBLICITÀ

Lascia definitivamente il carcere , gravato da numerosi precedenti penali. Il gip del tribunale di Napoli – ufficio 19 Dott. Visco – ha accolto l’istanza per la concessione degli arresti domiciliari formulata dall’avvocato Luca Gili nell’interesse di Chiaro Giuseppe. L’uomo, gravato da numerosi precenti penali, era accusato di estorsione. In sede di perquisizione era stato trovato anche in possesso di ingenti quantitativi di hashish e già aveva ottenuto gli arresti domiciliari per questo titolo mentre era detenuto a Poggioreale per estorsione. Oggi lascia definitivamente il carcere.

L’indagine in cui era stato coinvolto per droga e cavalli di ritorno

Nello specifico, nel corso dell’attivita di indagine, sono state documentate più di cinquanta cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina tra Licola, Toiano e Monterusciello, proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti e sequestrato svariate dosi di sostanza stupefacente. Le investigazioni hanno, altresi, permesso di ricostruire una collaudata attività criminosa consistente nel furto di veicoli, finalizzata ad avanzare richieste estorsive ai proprietari per la restituzione. La misura cautelare a stata emessa nei confronti di undici soggetti; in particolare, per uno di essi, stata applicata la misura degli arresti domiciliari e, per dieci, quella della custodia cautelare in carcere. Uno al momento è sfuggito alla cattura.

