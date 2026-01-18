Precipita dal parcheggio del centro ‘La Birreria’, ragazzino resta in prognosi riservata

Restano gravi le condizioni dell’undicenne precipitato con la sua moto lem dal parapetto dell’area parcheggio del centro commerciale ‘La Birreria’ a Miano. La prognosi rimane riservata con il ragazzino che presenta lesioni agli organi interni e quindi sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. L’allarme è scattato ieri pomeriggio in seguito a una segnalazione giunta al centralino dei carabinieri che parlava di un «incidente che ha coinvolto un bambino». Sul posto sono intervenuti i militari della pattuglia mobile di zona della compagnia Stella: secondo la prima ricostruzione il minore si trovava al secondo piano del parcheggio guidando una piccola moto da cross a scoppio quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un parapetto. L’impatto della ruota anteriore avrebbe avuto un vero e proprio effetto catapulta: il ragazzino è stato sbalzato nel vuoto ed è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, finendo su una rampa del piano inferiore. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il bambino e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono dove la prognosi resta riservata.
