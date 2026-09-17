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Precipita dall’impalcatura a Benevento, cinque indagati per la morte di Giuseppe

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Precipita dall'impalcatura a Benevento, cinque indagati per la morte di Giuseppe
Precipita dall'impalcatura a Benevento, cinque indagati per la morte di Giuseppe
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Sono cinque le persone indagate per la morte del 55enne operaio di Napoli che il 3 settembre era precipitato da un’impalcatura al sesto piano di un palazzo al Corso Garibaldi.

Giuseppe morto dopo l’incidente sul lavoro a Benevento, indagate cinque persone

Si tratta dei legali rappresentanti e amministraori di due imprese, del coordinatore della sicurezza e dell’amministratore della società che gestisce il condominio, ‘avvisati’ dal pm Maria Dolores De Gaudio in vista dell’autopsia.

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Domani il conferimento dell’incarico al medico legale Giovanni Zotti, nel corso di una udienza alla quale sono state ovvimanete invitate, per consentire loro la nomina di un proprio consulente, i familiari della vittima, parti offese.

Un dramma sul quale sta indagando la Squadra mobile: secondo una prima ricostruzione, Giuseppe era caduto mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione dell’immobile, finendo sul ponteggio al quarto piano. Gravi le sue condizioni, era stato trasportato al San Pio, per poi morire dopo due settimane di ricovero.

Crolla da un’impalcatura al sesto piano, morto operaio 55enne di Napoli

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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