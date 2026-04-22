Prestiti andati a male, da Lang a Lucca fino a Lindstrom: tanto lavoro per Manna

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Torneranno alla base Noa Lang e Lorenzo Lucca. Nottingham Forest e Galatasaray hanno già fatto capire di non essere intenzionati a riscattare i cartellini dei due attaccanti di proprietà del Napoli. Difficile che possano far parte della rosa azzurra nella prossima stagione, in particolar modo se dovesse rimanere Antonio Conte con il quale i rapporti sono ai minimi termini.

Toccherà trovare, dunque, una nuova sistemazione, così come a Lindstrom, protagonista dell’ennesima stagione incolore dopo i fasti di Francoforte. Il Wolfsburg non lo riscatterà, mentre è ancora tutto da scrivere il futuro di Cajuste. Lo svedese è in prestito all’Ipswich che è obbligato ad acquistarlo solo in caso di promozione in Premier. Una promozione tutta ancora da conquistare e che potrebbe passare anche attraverso i play off. Tornerà a Napoli anche Cyril Ngonge, reduce da una pessima stagione cominciata nel Torino e finita all’Espanyol. Non è, infine, per nulla scontato che il Cagliari riscatti Michael Folorunsho, la cui permanenza in Sardegna è legata anche da chi siederà sulla panchia rossoblu nella prossima stagione.

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