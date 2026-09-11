Primo caso di West Nile a Calvizzano, donna ricoverata al Cotugno

Sale a tre il numero delle vittime del virus West Nile nel Casertano. Nel pomeriggio di ieri è morto un uomo di 80 anni, residente a San Cipriano d’Aversa, che da settimane era ricoverato in ospedale a causa delle gravi conseguenze dell’infezione. L’anziano era risultato positivo al virus lo scorso 7 agosto. Dopo aver manifestato i sintomi della malattia, era stato ricoverato, ma le sue condizioni sono peggiorate progressivamente nel corso dell’ultimo mese, fino al decesso.

PUBBLICITÀ

Intanto, il bilancio dei contagi accertati nella provincia di Caserta rimane fermo a 37 casi. Nelle ultime ore è emersa anche la positività di una donna residente a Napoli, che nel periodo precedente alla diagnosi aveva trascorso alcuni giorni di vacanza a Baia Felice. Al momento non è però possibile individuare con precisione il luogo in cui sarebbe avvenuta l’infezione, considerato che il virus viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette.

Restano alta l’attenzione e la preoccupazione per le condizioni di altri pazienti. Sono tre le persone considerate in condizioni critiche: tra queste una donna di 76 anni di Aversa, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sessa Aurunca. Un altro paziente, invece, è seguito sotto stretta osservazione dai sanitari del Cotugno di Napoli. Nella maggior parte dei casi il contagio da West Nile non provoca sintomi o causa disturbi lievi. Il rischio di sviluppare forme più gravi dell’infezione aumenta però soprattutto nelle persone anziane e nei pazienti già affetti da altre patologie.