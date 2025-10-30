PUBBLICITÀ
Primo successo gialloblù per Capuano, il Giugliano batte il Benevento e avanza agli ottavi di Coppa Italia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Arriva il primo successo per Eziolino Capuano sulla panchina del Giugliano. I gialloblù, spinti dalla carica dei tifosi sugli spalti e dalla grinta del mister, stendono per 2-0 il Benevento e accedono agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, al termine di una gara condotta con tenacia, cattiveria e grande compattezza da parte dei Tigrotti.

Il primo tempo scorre senza grandi emozioni ma con qualche brivido. Il Giugliano parte meglio, sfiorando il vantaggio con un colpo di testa di Prado, bloccato da Russo. Il Benevento risponde al 20’ con Mignani, che calcia centrale da buona posizione. Ancora tigrotti pericolosi al 31’ con D’Agostino e poi con D’Avino, che di testa manda a lato a porta praticamente sguarnita. I sanniti si salvano, ma non trovano mai la scintilla per cambiare ritmo.

Nella ripresa la gara si accende. Dopo un paio di occasioni non sfruttate, al 26’ il Giugliano passa: Balde rientra in area, controlla e lascia partire un sinistro potente e preciso che batte Russo. Il Benevento tenta una reazione con Mignani, murato in area, ma all’82’ arriva la sentenza definitiva. Ancora Balde, implacabile, approfitta di un errore di Carfora, scatta in contropiede e supera il portiere per il 2-0 finale.

Il Giugliano vola così agli ottavi di finale, spinto dall’entusiasmo del pubblico del “De Cristofaro”. E c’è, in tutto ciò, una curiosa analogia che accomuna la prima vittoria di Capuano a quella che fu la prima, sulla panchina del Giugliano, di Valerio Bertotto: anche il mister torinese centrò infatti la sua prima vittoria gialloblù contro il Benevento, in Coppa Italia Serie C.

Prossimo avversario, la Ternana. La sfida è in programma tra il 25 e il 27 novembre al “Liberati” di Terni.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

