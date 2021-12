Falsi prodotti dop nelle pizzerie gourmet, denunce in Campania e in Italia

Falsi prodotti Dop e Igp, controlli nelle pizzerie gourmet in Campania. I militari del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare denunciano per frode in commercio 5 titolari di note pizzerie gourmet. L’operazione ribattezzata Margherita Terza ha visto i carabinieri del Rac a effettuare controlli in note pizzerie “a grande firma” tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

Ispezioni che hanno evidenziato irregolarità soprattutto nella presentazione dei prodotti al consumatore, sulla rintracciabilità degli alimenti e sull’indicazione degli allergeni. Per le irregolarità sulla rintracciabilità degli alimenti, sono stati sequestri 45 kg di prodotti agroalimentari vari ed elevare sanzioni per 9500 euro.