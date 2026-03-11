Prolungata la chiusura della linea 6, nuovi orari per il weekend

PUBBLICITÀ

Dopo una lunga attesa è arrivata la conferma che molti abitanti di Napoli aspettavo. La Linea 6 subirà un prolungamento degli orari. Ad annunciare la notizia è l’assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.

I nuovi orari della Linea 6

Tramite una comunicazione social l’assessore ha annunciato che, da lunedì 23 marzo, la Linea 6 prolungherà l’orario fino alle 21:30, nei giorni feriali. “Il massimo che si può fare“, sottolinea l’assessore, “con gli attuali treni a disposizione ma stiamo lavorando intensamente per metterne in esercizio dei nuovi“. Resta, tuttavia, l’interrogativo sulla conferma effettiva del 23 marzo poiché, per stessa ammessa dell’Assessore, “aspettiamo il via libera da Anfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, ndr.)”.

I ringraziamenti a ANM

L’assessore Cosenza, nel suo messaggio, ha tenuto a ringraziare ANM per “l’enorme sforzo organizzativo“, e continua, “ai sindacati che hanno aderito a questo nuovo avanzamento“. Una notizia che andrà a migliorare l’apporto del trasporto pubblico giornaliero per la metropoli napoletana. “Anm con i suoi 100 milioni di passeggeri all’anno” conclude Cosenza “è sempre più un riferimento nazionale“.

Gli orari in vigore

Attualmente la Linea 6 – inaugurata nel luglio 2024 – segue l’orario 7:00 – 21:00, dal lunedì al venerdì e nel weekend solo di mattina, dalle 7:30 fino alle 15:00. Dal 23 marzo, invece, fino alle 21:30, anche nel fine settimana. Ci sarà, però, una fase sperimentale del servizio fino al 30 giugno 2026, mentre il 15 giugno si effettuerà un controllo per verificare lo stato del servizio e risolvere eventuali problemi. La Linea 6 collega la zona di Fuorigrotta, in particolar modo dalla Mostra d’Oltremare, fino a piazza Municipio, passando per la Riviera di Chiaia.