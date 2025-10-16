PUBBLICITÀ
Pugni e calci agli operatori in Stazione Centrale a Napoli, poi fugge via con la radio aziendale

Nicola Avolio
Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne gambiano, per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e furto con strappo ai danni del personale addetto alla sicurezza di Ferrovie dello Stato.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale, hanno notato una persona che, priva di titolo di viaggio, stava cercando di superare il gate colpendo violentemente un operatore di FS Security, per poi strappargli il cartellino identificativo allacciato al collo, ed impossessarsi, con un gesto fulmineo, della radio aziendale.

L’indagato, fortemente agitato, ha poi aggredito fisicamente con calci e pugni il suddetto personale e le guardie particolari giurate, arrivando a mordere la mano di un addetto di FS Security.

I poliziotti, prontamente intervenuti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto traendolo in arresto ma quest’ultimo, non pago della condotta posta in essere fino a quel momento e non curante dell’intervento degli agenti, ha continuato nel suo atteggiamento violento nei confronti degli operatori difatti, nella concitazione, una volta all’interno degli uffici di Polizia, ha sferrato un calcio ad una porta, danneggiandola.

