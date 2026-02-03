PUBBLICITÀ
Pusher in fuga contromano sulla Circumvallazione, arrestato a Qualiano

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Foto di repertorio
Sono state sufficienti 59 dosi di cocaina per convincere Francesco Di Natale a imboccare contromano la Circumvallazione Esterna.
Mezz’ora dopo le 15, le auto in strada sono tantissime. Tra queste quella del 28enne del parco Verde di Caivano e quella della sezione radiomobile di Giugliano.
Il punto di contatto, il momento in cui i carabinieri calano la paletta per l’alt è nel comune di Qualiano.
Di Natale non ha intenzione di fermarsi, ha troppo da perdere e le 59 dosi di cocaina che porta con sé sono un incentivo più che valido per affidarsi alla fortuna e alle proprie doti di pilota.

Così ingrana la prima e schiaccia l’acceleratore fino a fine corsa del pedale.
I giri dei due motori salgono vertiginosamente, l’inseguimento si protrae per 20 chilometri, tutti contromano lungo la circonvallazione esterna.

Una corsa folle tra automobilisti terrorizzati, clacson, frenate e i militari che tentano di fermare il fuggitivo senza che provochi un disastro. L’esperienza è dalla loro e l’auto viene fermata senza conseguenze.

Sul percorso, i carabinieri troveranno anche l’involucro di cui si era disfatto Di Natale. All’interno la cocaina che sarebbe stata verosimilmente smerciata. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, il 28enne è ora in carcere.

