“T’aggia accirere”, donna picchiata per gelosia in un panificio a Secondigliano

Una violenza cieca. Brutale. Avvenuta davanti a decine e decine di persone in un panificio di Secondigliano. Vittima una ragazza accerchiata e duramente malmenata da altre donne. Il motivo: diatribe sentimentali e il sospetto di un tradimento. E come accade in questi casi tutto viene immortalato sui social e diffuso via Whatsapp. Secondo le primissime informazioni trapelate la ragazza vittima del pestaggio sarebbe stata avvicinata dalle altre donne nel panificio e lì offesa e minacciata prima di essere colpita in testa con un mattarello.

La ragazza inizia vistosamente a sanguinare ma è troppo spaventata per abbozzare una reazione. Accanto a lei un uomo di spalle che sembra impedirle ogni movimento. Da quello che si apprende la donna non avrebbe sporto alcuna denuncia ma il video ha già iniziato a circolare e non si esclude che a breve si possa risalire all’identità dei responsabili.