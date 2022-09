“Qua comando io”, parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico a Napoli

Aggredita da un parcheggiatore abusivo mentre controllava la regolarità della sosta delle auto: trauma maxillo facciale e 5 giorni di prognosi. Ancora violenza ai danni degli ausiliari del traffico di Anm a Napoli. L’ultima episodio in ordine di tempo, poco dopo le 18 di ieri sera in via Giuseppina Guacci Nobile a Forcella.

I fatti

L’ausiliare dell’Anm si trovava presso via Giuseppina Nobile insieme ad altri due colleghi per constatare che i veicoli fermi fossero tutti muniti di grattino sulle strisce blu o comunque fermi in luoghi deputati alla sosta. Si tratta di una zona di Forcella fortemente attenzionata da forze dell’ordine e ausiliari del traffico per la massiccia presenza di parcheggiatori abusivi che chiedono la famosa “offerta a piacere” per consentire di non avere problemi nella sosta delle auto e dei motorini.

Pochi minuti dopo l’inizio dei controlli un parcheggiatore abusivo, a quanto pare vecchia conoscenza della zona insieme ad altri membri della sua famiglia, si è avvicinato alla dipendente dell’Azienda Napoletana Mobilità cominciando ad inveire contro di lei e a contestare il suo operato di pubblico ufficiale legittimato dall’articolo 12 bis del codice stradale (ruolo ulteriormente rafforzato poi da un decreto a firma dello stesso sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi).

Non è finita. Gli insulti del parcheggiatore abusivo agli indirizzi della donna si sono ben presto tramutati in un atto di vera e propria aggressione fisica. L’uomo ha infatti colpito violentemente al naso l’ausiliare del traffico Anm prima di dileguarsi con l’obiettivo di non essere individuato. A soccorrere la donna, in evidente stato di shock, i due colleghi impegnati con lei nei controlli e un responsabile dell’Azienda napoletana mobilita, che come è noto gestisce anche il trasporto pubblico della città di Napoli.

La visita in ospedale e la prognosi

Visibilmente sofferente, l’ausiliare del traffico è stata accompagnata dagli stessi colleghi presenti ieri sera a Forcella presso l’Ospedale del Mare per una visita di controllo. I medici hanno riscontrato un trauma maxillo facciale e dato 5 giorni di prognosi prima di dimetterla consentendole così di tornare a casa.

Anm, dopo aver ricevuto l’annotazione di servizio sull’accaduto, si interfaccerà con il Commissariato di Polizia dei Decumani competente per territorio al fine di rintracciare l’autore dell’aggressione prima verbale e poi fisica. L’increscioso episodio, qualora fosse ancora in dubbio, dimostra ulteriormente la necessità degli ausiliari del traffico di essere tutelati dalle forze dell’ordine per svolgere il proprio lavoro in tutta sicurezza.

La nota della Uiltrasporti

Pierino Ferraiuolo, Segretario Regionale Uiltrasporti Campania, ha commentato così l’accaduto: «Ancora una volta siamo stati costretti a registrare un atto di violenza gratuita nei confronti di un lavoratore. È inammissibile che una agente, nel caso specifico Ausiliare al traffico di Anm, durante le proprie funzioni e con l’intento di far rispettare le regole, venga aggredita fisicamente da un “parcheggiatore abusivo”».

«Nel trasferire tutta la solidarietà alla lavoratrice – l’aggiunto di Ferraiolo – stigmatizziamo l’episodio accaduto reiterando la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine in ausilio agli agenti Front Line dell’area sosta, al contempo è necessario che l’azienda predisponga maggiore personale in attività di assoluta importanza per Anm».