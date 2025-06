Racket della camorra ad Afragola, sconti di pena in Appello per la banda

PUBBLICITÀ

La Corte di Appello di Napoli ha ridotto le pene inflitte a Nobile Pasquale, De Micco Domenico e Forte Luigi condannati in primo grado per una serie di estorsioni perpetrare sul territorio di Afragola tra ottobre e novembre del 2023.

Per Forte Luigi la pena è stata ridotta in anni 3 mesi 10 di reclusione (5 anni in primo grado) per Nobile Pasquale ad anni 4 (in primo grado a 5 anni e 4 mesi) mentre per De Micco la pena è stata ridotta in anni 4 mesi 1 (in primo grado 5 anni e 4 mesi).

Secondo la ricostruzione degli inquirenti i tre soggetti graviterebbero in gruppo di nuova formazione operante ad Afragola diretti da Giuseppe Nobile, alias pepp o panzaruttar, fratello di Nobile Raffaele Nobile, tratto in arresto nel processo a carico di Sasso Giuseppe.

Tali elementi sarebbero emersi nell’indagine che ha condotto all’arresto di Franzese Mauro ed i suoi uomini di fiducia lo scorso dicembre.

In particolare in 3 sarebbero autori di due tentativi di estorsione con modalità tipicamente mafiosa nei confronti del titolare di un esercizio commerciale dedito al noleggio di auto mentre l’altro tentativo (con tanto di esplosione di colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio) nei confronti del titolare di un bar di Afragola.

I tre imputati sono tutti difesi dall’Avv. Dario Carmine Procentese

