Raffaele Cantone resta alla guida della Procura di Perugia, rinuncia al trasferimento al tribunale di Napoli Nord

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Raffaele Cantone resta alla guida della Procura di Perugia.

Secondo quanto risulta all’ANSA ha infatti rinunciato alla domanda di trasferimento a quella di Napoli nord. Istanza accolta dal Csm.
Cantone ha motivato la sua decisione di rinunciare al trasferimento con l’esigenza di non lasciare sguarnita una Procura come quella di Perugia dove dall’aprile scorso è vacante il posto di procuratore aggiunto dopo il pensionamento di Giuseppe Petrazzini.
Sono poi diverse le delicate indagini delle quali è titolare l’Ufficio di Perugia. Competente a occuparsi di tutti i fascicoli che coinvolgono i magistrati del distretto di Roma come parti offese o indagati.
Cantone ha assunto la guida della Procura di Perugia il 29 giugno del 2020. Il magistrato ha anche presentato domanda per l’incarico di procuratore capo di di Salerno e questa sarà esaminata all’inizio del prossimo anno.

