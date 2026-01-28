Dramma nel Napoletano, Raffaella muore a 29 anni

La comunità di Polvica di Nola è distrutta dal dolore per la morte di Raffaella Alise. Si terranno giovedì 29 gennaio i funerali della 29enne si terranno nella parrocchia San Vincenzo Ferreri. “L’AMDA Battenti Polvica si stringe al dolore che ha colpito la Famiglia Alise il marito Gianluca per la perdita prematura della Cara Raffaella Alise. La Madonna dell’Arco prega per te e tutta la famiglia Che la terra ti sia lieve🙏❤️🙏 R.I.P Guerriera“.
Lutto a Qualiano, Gianluca Cacciapuoti muore dopo la malattia
La comunità di Qualiano è stata in lutto per la morte di Gianluca Cacciapuoti provocata da una grave malattia. I funerali del 48enne si sono tenuti lo scorso 24 gennaio nella chiesa SS Immacolata a Qualiano. L’uomo ha lasciato la moglie e la figlia Carlotta.