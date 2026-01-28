Dramma nel Napoletano, Raffaella muore a 29 anni

PUBBLICITÀ

La comunità di Polvica di Nola è distrutta dal dolore per la morte di Raffaella Alise. Si terranno giovedì 29 gennaio i funerali della 29enne si terranno nella parrocchia San Vincenzo Ferreri. “L’AMDA Battenti Polvica si stringe al dolore che ha colpito la Famiglia Alise il marito Gianluca per la perdita prematura della Cara Raffaella Alise. La Madonna dell’Arco prega per te e tutta la famiglia Che la terra ti sia lieve🙏❤️🙏 R.I.P Guerriera“.

Lutto a Qualiano, Gianluca Cacciapuoti muore dopo la malattia

La comunità di Qualiano è stata in lutto per la morte di Gianluca Cacciapuoti provocata da una grave malattia. I funerali del 48enne si sono tenuti lo scorso 24 gennaio nella chiesa SS Immacolata a Qualiano. L’uomo ha lasciato la moglie e la figlia Carlotta.

Il ricordo di Gianluca Cacciapuoti

“Ciao Gianluca… verrà un tempo in cui ci rincontreremo come da bambini, quando per ore rincorrevano il pallone nei terreni di Qualiano, o come quando c’era la festa sotto la Treglia. Ridere e scherzare era l’unica nostra occupazione. Che il Signore ti abbia in gloria. Abbraccia zio Aniello da parte mia. Veglia su tutti e dai loro la forza di andare avanti senza la tua guida e senza la tua allegria“, scrive Giovanni. “Voglio ricordarti nel campo di tennis mentre ci giochiamo tutto all’ultimo scambio. Buon viaggio Gianlù!”, lo ricorda così Giuseppe. “Sentite condoglianze alle Famiglie Cacciapuoti, Vassallo e Carlotta per la prematura dipartita del caro Gianluca“, questo il cordoglio della Funerals Events.