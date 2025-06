Rapina a mano armata a Fuorigrotta, bloccato il secondo minorenne

PUBBLICITÀ

Rapina a mano armata a Fuorigrotta, preso il secondo minorenne. Oggi la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa, nella giornata di ieri, dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto la misura della custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne.

La complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli di accertare nei confronti del destinatario di questa misura cautelare la sussistenza di gravi indizi di reità, in concorso con un altro minore tratto in arresto dagli agenti al momento dell’episodio criminoso, per una rapina aggravata dalla circostanza di averla commessa con travisamento e mediante armi, consumata lo scorso maggio nel quartiere Fuorigrotta.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, ei destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino alla sentenza definitiva.

