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Un ennesimo assalto armato ai distributori di carburante dell’area nord di Napoli. L’ultimo, in ordine di tempo, ieri pomeriggio, sabato 9 maggio, con un raid presso la stazione Ecofuel di via Limitone d’Arzano, al confine tra Secondigliano e l’hinterland.

Rapina al distributore alla rotonda di Arzano, banditi in fuga col bottino

Come estrapolato dalle immagini di videosorveglianza i due, armati, si sono avvicinati ad uno dei dipendenti della stazione che, come prima reazione, ha tentato la fuga. Dopo averlo raggiunto i due, incappucciati e in sella ad uno scooter con la targa coperta, hanno portato via 500 euro.

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Le indagini sono affidate agli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) che stanno visionando i filmati per raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili.

Non è la prima volta che l’area è teatro di simili episodi, qualche mese fa una stazione vicina fu presa di mira con le stesse modalità. Il timore è che ad agire sia sempre la stessa banda.