Rapina al distributore e al semaforo in poche ore, due arresti a Quarto e Pozzuoli

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, nell’area flegrea, è stata data esecuzione a due distinte ordinanze cautelari personali emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Rapina notturna a un distributore: arresto a Quarto

A Quarto, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di rapina aggravata. Il colpo sarebbe stato messo a segno in orario notturno ai danni di un dipendente di un distributore di carburante.

PUBBLICITÀ

Determinante per le indagini è stata la ricostruzione del percorso di fuga e l’individuazione dell’autovettura utilizzata per allontanarsi dal luogo del reato. Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, successivamente riconosciuto quale uno degli autori del fatto.

Rapina al semaforo: un arresto a Pozzuoli

Analogo provvedimento è stato eseguito a Pozzuoli, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato di rapina ai danni del conducente di un’autovettura, ferma al semaforo rosso.

Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori riscontri investigativi sul territorio, hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico dell’arrestato.

I provvedimenti eseguiti rappresentano misure cautelari adottate nella fase delle indagini preliminari. Avverso tali ordinanze sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.