Rapina con spari all’Hotel Excelsior, arrestato il secondo bandito

PUBBLICITÀ

È stato catturato quest’oggi dalla sezione antirapina della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal vice questore aggiunto Giuseppe Fusco, il secondo dei due rapinatori che lo scorso martedì avevano seminato il panico in città con due colpi messi a segno a distanza di pochi minuti. In manette è finito un 23enne, ritenuto complice di Giuseppe Ruggiero, 26 anni, già fermato la scorsa settimana.

I due, a bordo di uno scooter e con il volto coperto da caschi integrali, avevano prima aggredito un turista marocchino all’esterno dell’hotel Excelsior di via Partenope, riuscendo a strappargli un orologio Audemars Piguet del valore di circa 80mila euro dopo una violenta colluttazione proseguita fin dentro la hall. Poco dopo avevano preso di mira un supermercato di corso Europa, portando via l’incasso di 2.350 euro.

PUBBLICITÀ

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e condotte attraverso testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, avevano già portato al rintraccio di Ruggiero nell’abitazione di un familiare, dove erano stati trovati anche lo scooter e il casco utilizzati per le rapine. Oggi è arrivato il secondo arresto, che chiude il cerchio sul duplice episodio criminale.