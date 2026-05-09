Tragico incidente nel Napoletano, Giuseppe Vangone muore a 24 anni: gravi gli amici

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Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Settetermini a Boscoreale per la segnalazione di un sinistro stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi impattava contro un muro. Sul posto già il 118. A bordo tre ragazzi di 24, 22 e 20 anni; tutti di Torre Annunziata. Il 24enne Giuseppe Vangone è deceduto sul colpo. Gli altri due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale in prognosi riservata. Il 22enne è nell’ospedale del Mare mentre il 20enne a Castellammare di Stabia. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio del cimitero di Castellammare.