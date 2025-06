PUBBLICITÀ

Questa mattina la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto d’armi.

Rapinava i giovani minacciandoli col coltello, arrestato 46enne a Napoli

Le rapine contestate sono state commesse tra il 17 ed il 21 aprile 2025 in ore notturne e sempre in danno di giovani ragazzi che stavano rincasando. In tutti gli episodi, l’indagato, utilizzando un’arma da taglio, avrebbe minacciato di fare del male alle vittime facendosi consegnare tutto quanto era in loro possesso, per poi darsi alla fuga.

PUBBLICITÀ

Le indagini hanno consentito di identificare il presunto autore dei gravi episodi criminosi.

PUBBLICITÀ