Riaperta via Domitiana: “Garantire la sicurezza dei cittadini”

PUBBLICITÀ

Nel giorno di Natale, il 25 dicembre lungo la via Domitiana, è stato avviato un intervento urgente a seguito della segnalazione di una perdita idrica. I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la rottura della rete ma, soprattutto, la presenza di cavità sotterranee e un pericoloso avvallamento stradale, rendendo necessaria l’immediata chiusura della carreggiata e un’operazione di messa in sicurezza del sottosuolo. Dopo una prima fase di consolidamento, nei giorni del 26 e del 27 dicembre, sono state completate le verifiche tecniche e il 29 dicembre è iniziato l’intervento strutturale definitivo per la risoluzione della voragine e il ripristino della strada. «Non ci sono stati ritardi né carenze – dichiara il sindaco di Pozzuoli – ma la necessità di operare con tempi e modalità adeguate per garantire la sicurezza dei cittadini, pagando oggi le conseguenze di anni di gestione superficiale che hanno reso la città più fragile»