Rissa alla finale della Naples League, partita sospesa e youtuber ferito

PUBBLICITÀ

Grave episodio di violenza durante la finale della Naples League disputata a Napoli. La sfida tra Napoli Creators e Borussia Dortmund è stata interrotta a causa di una rissa scoppiata nel finale di gara, con un calciatore, noto youtuber, rimasto ferito a causa di un pugno al volto e trasportato fuori dal campo in barella. L’incontro, in programma giovedì 12 febbraio al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, avrebbe dovuto rappresentare una serata di sport e spettacolo. L’evento aveva registrato il tutto esaurito in poco più di venti minuti, grazie all’ingresso gratuito su prenotazione online, richiamando un pubblico numeroso sugli spalti.

A rendere ancora più attesa la finale era stata la partecipazione di Fabio Quagliarella. La partita era arrivata agli ultimi minuti con il Napoli Creators in svantaggio per 5-4. Secondo diverse testimonianze, si legge su Il Mattino, durante un’azione offensiva dei partenopei un pallone sarebbe stato lanciato in campo dalla panchina avversaria, episodio che avrebbe fatto esplodere la tensione. In pochi istanti la situazione è degenerata: giocatori, componenti delle panchine e alcune persone presenti sugli spalti sono entrati in contatto dando vita a una maxi rissa.

PUBBLICITÀ

Momenti di forte concitazione hanno portato anche all’invasione del terreno di gioco, mentre parte del pubblico ha scavalcato le recinzioni. Diversi video diffusi sui social mostrano scene di caos e paura, con decine di persone coinvolte negli scontri prima dell’intervento per riportare la calma.