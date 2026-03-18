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Rissa con coltellate fuori al pub ai Quartieri Spagnoli, fermato il presunto responsabile

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rissa con coltellate fuori al pub ai Quartieri Spagnoli, fermato il presunto responsabile
Rissa con coltellate fuori al pub ai Quartieri Spagnoli, fermato il presunto responsabile
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La Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore della violenta aggressione avvenuta ai danni di un 31enne casertano nella zona dei quartieri spagnoli di Napoli nello scorso weekend che, dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, era stato trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’Ospedale Pellegrini di Napoli.

Rissa con coltellate fuori al pub ai Quartieri Spagnoli, fermato il presunto responsabile

Le incessanti attività d’indagine tempestivamente condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Montecalvario hanno consentito di individuare, attraverso la scrupolosa visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e l’escussione dettagliata di tutti i soggetti informati sui fatti, del presunto autore del delitto e identificarlo in un avventore del locale, di nazionalità egiziana, oggi gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio commesso ai danni del 31enne.

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L’indagato, attualmente recluso presso la casa Circondariale di Potenza in attesa della convalida del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, è stato fermato dagli agenti nella provincia di Potenza poco dopo essersi allontanato dal comune di Napoli nel tentativo di fuggire.

Irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, l’uomo avrebbe ferito la vittima per futili motivi al termine di una rissa iniziata tra un gruppetto di ragazzi italiani e uno di extracomunitari all’interno del locale notturno partenopeo e poi proseguita nella piazzetta Montecalvario dove l’aggressore, armatosi di coltello, avrebbe sferrato più fendenti di cui uno particolarmente profondo che causava una grave ferita.

Con il supporto degli agenti della Squadra Mobile di Potenza, del fermo è stata notiziato il pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza che ha disposto la traduzione del fermato presso la casa circondariale di Potenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, in attesa del giudizio di convalida.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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