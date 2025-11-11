Rissa in strada a Portici, calci e pugni tra giovanissimi

PUBBLICITÀ

Una violenta rissa è avvenuta nella tarda serata di domenica 10 novembre, a Portici. Un video scioccante, giunto come segnalazione a Francesco Emilio Borrelli, Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. Non sono chiari i motivi della zuffa né se vi siano feriti. A seguito di questa nuova segnalazione, Borrelli ha espresso la sua ferma condanna, rilanciando la necessità di un intervento immediato e risolutivo.

“Ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione di una ‘gioventù fuori controllo’ che non teme le conseguenze delle proprie azioni e trasforma la notte in una zona franca di violenza” ha dichiarato. “Questi episodi sono inaccettabili e minano la sicurezza e la vivibilità dei nostri territori. Non basta più l’indignazione: serve l’azione. Richiediamo un aumento drastico dei controlli, veri e propri ‘blitz’ nelle aree della movida dove tali episodi sono frequenti“.

PUBBLICITÀ

Le dichiarazioni del Deputato Borrelli sono state riprese e rafforzate dal Consigliere Comunale di Europa Verde di Portici, Aldo Agnello: “Le forze dell’ordine e le istituzioni devono agire congiuntamente per ‘blindare’ queste zone. La vita notturna non può e non deve essere sinonimo di paura. Le aree ad alta incidenza di risse devono essere pattugliate costantemente per scoraggiare qualsiasi forma di violenza”.

Di fronte a questa preoccupante escalation, Borrelli e Agnello rilanciano la proposta che da anni viene avanzata in contesti simili: la delocalizzazione del by-night in aree più sicure e, soprattutto, facilmente controllabili. “Vista la ormai cronica deriva, non c’è più spazio per altre soluzioni a breve termine. La proposta della delocalizzazione del by-night in aree dedicate e sorvegliabili non è più un’opzione, ma una necessità improrogabile” ha concluso il deputato. “Solo così potremo garantire la sicurezza pubblica e arginare questa ondata di violenza giovanile che sta distruggendo la tranquillità delle nostre città”.