La scuola si appresta ad aprire i cancelli. Anche per la Campania sono state rese note le date d’inizio delle lezioni, con gli alunni che quindi torneranno sui banchi.
La data d’inizio sarà il 15 settembre per tutti gli studenti, dalle scuole d’infanzia a salire. Chiusura invece, “sfalsata”, con le scuole d’infanzia che chiuderanno il 30 giugno, mentre tutte le altre chiuderanno già il 6 dello stesso mese. Complessivamente saranno dunque 203 i giorni di scuola totali, prima dei relativi esami di terza media o di Stato a seconda del proprio ciclo di studi.
Ritorno a scuola in Campania, pubblicato il calendario di inizio lezioni e festività
In Campania si torna sui banchi di scuola da lunedì 15 settembre 2025 e fino a sabato 6 giugno 2026, con l’unica eccezione delle scuole dell’infanzia che chiuderanno il 30 giugno. Per quanto riguarda gli esami di Stato, la prima prova scritta dell’esame di maturità è fissata per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 8:30. La prova suppletiva si svolgerà mercoledì 1° luglio 2026.
Durante l’anno scolastico 2025-2026 sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali e locali, già stabiliti:
- 1° novembre 2025, Festa di Ognissanti
- 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione
- 25 dicembre 2025, Natale
- 26 dicembre 2025, Santo Stefano
- 1° gennaio 2026, Capodanno
- 6 gennaio 2026, Epifania
- 21 aprile 2026, ovvero il lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile 2026, Festa della Liberazione
- 1° maggio 2026, Festa del Lavoro
- 2 giugno 2026, Festa della Repubblica
Nel dettaglio, le vacanze di Natale inizieranno dal 23 dicembre 2025 e termineranno il 6 gennaio 2026. Le Vacanze di Carnevale dureranno dal 16 al 17 febbraio, mentre quelle di Pasqua inizieranno dal 2 aprile e fino al 7 aprile 2026.
Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze:
- 27 gennaio 2026, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto
- 10 febbraio 2026, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata
- 19 marzo 2026, in ricordo dell’assassinio di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra