Rocco Siffredi dice basta col porno: “Sono dipendente dal sesso, proprio come Totti”

Questa sera a “Belve”, in onda su Rai Due, si parlerà del mondo del porno con protagonista Rocco Siffredi. Che darà un importante annuncio: si ritirerà infatti dal mondo del porno, stavolta per davvero. Siffredi racconterà di aver preso la decisione di dire basta e di voler andare oltre il mondo del sesso e del porno. A dare eco all’anticipazione, Dagospia.

ROCCO SIFFREDI DICE ADDIO AL PORNO: COSI’ PARLO NEL 2015 A “LA REPUBBLICA”

Siffredi non ha mai tenuta nascosta la sua dipendenza dal sesso, tant’è che nel 2015 decise di partecipare a L’Isola dei Famosi proprio per cercare di combatterla. Proprio prima di partire per l’Isola, in un’intervista a La Repubblica rivelò di essere andato in terapia e che per lui non fu affatto semplice, non essendo mai andato dall’analista dal momento che l’analista era sempre stato lui. E che, se è poi riuscito ad uscirne, deve ciò unicamente al sostegno della sua famiglia.

L’INDISCREZIONE SU TOTTI

Ospite di Francesca Fagnani, Siffredi parlerà in lacrime di quello che è stato il suo periodo passato, minato, appunto, dalla sua dipendenza dal sesso.

E lancerà una clamorosa indiscrezione su Francesco Totti, rivelando di avergli inviato un messaggio che recita: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso”.