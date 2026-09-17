A causa delle persistenze di fumo da incendio dopo il rogo dei giorni precedenti nell’area di Casacelle, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ha disposto, attraverso un’ordinanza, la chiusura temporanea delle scuole nell’area a tutela della salute pubblica, e contestuale indicazione di misure precauzionali per la cittadinanza.
Rogo tossico a Casacelle, le scuole rimarranno chiuse a causa dei fumi persistenti
La chiusura temporanea e la sospensione di tutte le attività didattiche e amministrative riguarderà la giornata di oggi, giovedì 17 settembre, i seguenti plessi scolastici siti in Via Selva Piccola / zona Casacelle:
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- V Circolo Didattico – Sede Centrale via Pigna;
- V Circolo Didattico – Plesso Distaccato viale dei Gemelli;
- Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Gramsci” via Selva Piccola;
- Liceo Statale “Renato Cartesio” via Selva Piccola.
L’evoluzione della situazione sarà oggetto di costante monitoraggio e che l’eventuale proroga della chiusura sarà ordinata a seguito delle valutazioni svolte unitamente dagli organi tecnici competenti.
Si raccomanda alla cittadinanza, dimorante o presente nella zona di Casacelle, Via Selva Piccola e aree limitrofe interessate dalla persistenza dei fumi, l’osservanza delle seguenti precauzioni generali:
- Chiusura degli infissi: Mantenere chiuse le finestre, le porte e le serrande di abitazioni, uffici e attività commerciali per impedire l’ingresso di fumo e polveri negli ambienti interni.
- Sistemi di aerazione: Spegnere o limitare l’uso di impianti di condizionamento d’aria e ventilazione forzata che prelevano aria dall’esterno, per evitare il ricircolo di sostanze inquinanti.
- Attività all’aperto: Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’esterno e sospendere le attività ludico-ricreative, sportive o motorie all’aperto nelle aree interessate dalla ricaduta dei fumi.
- Tutela dei soggetti fragili: Prestare massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti affetti da patologie respiratorie o cardiovascolari, monitorando l’eventuale comparsa di sintomi legati all’inalazione di fumi.
- Igiene degli alimenti: Lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli coltivati in zona prima del loro consumo e proteggere temporaneamente con teli eventuali scorte alimentari o foraggi lasciati all’aperto.