La ‘folle’ voglia di sushi di Abramovich, spende 50mila euro per farselo portare da Londra a Baku

Quanto sareste disposti a pagare per del buon sushi? Di certo non quanto Roman Abramovich. L’oligarca , ormai prossimo alla cessione del Chelsea, ha infatti speso ben 40mila sterline (quasi 48mila euro) per mangiare uno dei suoi piatti preferiti. Secondo quanto si legge sui tabloid britannici infatti, il magnate russo si è fatto letteralmente portare il cibo a domicilio nella sua dimora di Baku. Nulla di strano, se non fosse che il ‘fattorino’ abbia preso un jet privato partito da Londra e arrivato nella capitale dell’Azerbaigian dopo circa 5 ore e mezza.

Inoltre, pare che la bizzarra ordinazione da lunga distanza non sia per precauzione di un eventuale tentativo di avvelenamento, come accaduto a inizio marzo (quella incredibile vicenda fu confermata da un portavoce del russo), ma che sia stata per una voglia irrefrenabile per il sushi, il più noto cibo giapponese. Da quanto si apprende, inoltre, Abramovich avrebbe fatto un ordine da 1.200 sterline (poco meno di 1.500 euro), che vanno quindi a sommarsi alla spesa per il volo appunto.