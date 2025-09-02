PUBBLICITÀ

Arzano piange la scomparsa della piccola Rosa Esposito. Da tempo afflitta da un brutto male, Rosa è volata in cielo nelle scorse ore, suscitando sgomento e profondo dolore tra parenti, amici e tutti coloro che la conoscevano.

La sua storia era ormai nota a molti, attraverso vari video condivisi sui social dai genitori e in cui la giovane era presente.



Arzano dice addio a Rosa Esposito, la piccola combatteva contro un brutto male

Di seguito, un toccante messaggio di cordoglio per la piccola Rosa pubblicato su Facebook:

“Una triste notizie che non avrei mai voluto leggere. Piccola Rosa la tua vita, seppur breve, è stata un esempio di coraggio, luce e amore puro. Ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa, quanto ogni sorriso, ogni gesto d’affetto, ogni momento condiviso sia un dono che dobbiamo custodire con cura. Quando guardavo i vostri video li osservavo e pregavo con tutta l’anima affinché tu potessi guarire, ma non avevo nemmeno il coraggio di lasciare un like o un commento, non avevo il coraggio di mandare un messaggio alla tua mamma e al tuo papà, perché avevo paura di non avere le parole giuste , in realtà non esistono come non sono giuste quelle che scrivo in questo momento. So che non servivano le mie parole per i tuoi cari, bastava semplicemente avere te accanto per trovare la grinta di continuare a lottare insieme e per te.

Anna Cirillo, Stanislao Esposito, non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande, ma spero possiate trovare conforto nell’amore che vi lega e nella memoria di ogni sorriso, ogni carezza, ogni momento felice. Rosa continuerà a vivere attraverso voi, nella vostra forza, nel vostro cuore e nella luce che ha portato al mondo.

La vita ci sorprende con dolori che sembrano impossibili da sopportare, eppure è proprio nei momenti più bui che possiamo sentire la forza dell’amore, la potenza dei legami e la profondità dei ricordi. Che l’amore per Rosa e l’amore che vi unisce vi dia la forza di affrontare ogni giorno con coraggio, e che la sua luce continui a illuminare le vostre vite, oggi e sempre. Ciao Rosa”.