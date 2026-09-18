Rossella muore dopo il parto per un’emorragia, aperta un’inchiesta

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Una catena di solidarietà per sostenere il futuro del piccolo Antonio Maria, nato pochi giorni prima della tragica e improvvisa scomparsa della madre, Rossella Suriano, morta pochi giorni dal parto dopo un’emorragia.

La donna, di 36 anni, lavorava presso la Direzione Operation di UPMC-ISMETT. A promuoverla sono stati gli stessi colleghi della donna, che hanno avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere quota 20 mila euro da destinare interamente alla crescita e alle necessità del bambino.

“Nelle ultime ore tantissimi colleghi e amici si sono fatti avanti con lo stesso desiderio: trovare un modo concreto per far sentire la propria vicinanza e trasformare questo profondo senso di impotenza in un gesto d’amore”, si legge nel testo dell’appello diffuso dai lavoratori dell’ISMETT. “La nostra priorità oggi è fare in modo che al piccolo non manchi mai il calore della comunità che ha voluto così bene alla sua mamma”. A Partinico l’ultimo saluto alla 36enne. Aveva dato alla luce un bimbo senza complicazioni al Cervello di Palermo. L’emorragia una volta tornata a casa e la corsa in ospedale dove è arrivata in condizioni disperate. I familiari hanno presentato denuncia