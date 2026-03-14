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Ruba un monopattino elettrico e una e-bike, arrestato due volte in 48 ore nel Napoletano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Ruba un monopattino elettrico e una e-bike, arrestato due volte in 48 ore nel Napoletano
Ruba un monopattino elettrico e una e-bike, arrestato due volte in 48 ore nel Napoletano
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Arrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina. Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. L’uomo aveva tentato di rubare un monopattino elettrico di una donna. Viene arrestato dalla polizia municipale e dai carabinieri per poi affrontare il processo la mattina seguente.

Arresto convalidato, nessuna misura applicata. Passa qualche ora, sono le 16:30 e a Meta di Sorrento avviene il nuovo arresto.
Il 31enne viene sorpreso dai carabinieri di Piano dopo aver appena rubato una ebike di una 55enne del posto.
L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale per la convalida.

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Gianluca Spina
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