PUBBLICITÀ
HomeCronacaRuba una borsa da un’auto, arrestato il fratello del ras dei Licciardi
CronacaCronaca locale

Ruba una borsa da un’auto, arrestato il fratello del ras dei Licciardi

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Ruba una borsa da un’auto, arrestato il fratello del ras dei Licciardi
Ruba una borsa da un’auto, arrestato il fratello del ras dei Licciardi
PUBBLICITÀ

Ha atteso un attimo di distrazione della vittima per poi colpire portando via una borsa contenente migliaia di euro, borsello presente in un’auto parcheggiata su Corso Secondigliano. Per quell’episodio è finito in manette Giuseppe Gelsomino, fratello del ben più noto Luca, indicato come orbitante nel clan Licciardi. Nei confronti del 34enne è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto la misura cautelare in carcere.

Furto fuori ad un bar a Secondigliano

Al suo arresto si è giunti grazie ad una capillare attività investigativa degli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) che hanno iniziato le indagini subito dopo la commissione del fatto avvenuto lo scorso 4 ottobre all’esterno di un bar di Corso Secondigliano dove, il presunto autore, dopo aver aperto la portiera dell’auto della vittima si era impossessato di una borsa contente un ingente somma. Le investigazioni si sono avvalse tra l’altro delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza e proseguiranno per verificare eventuali complici di Gelsomino.

PUBBLICITÀ

Il fratello fu coinvolto in un’inchiesta mesi fa per un’estorsione al titolare di una ditta edile: in quell’occasione gli arresti scattarono, sempre ad opera dei ‘fantasmi’ di Secondigliano (nome con cui sono conosciuti gli uomini dell’investigativa) dopo la denuncia della vittima.
Secondo la prima ricostruzione Luca Gelsomino e un complice avrebbero avvicinato l’uomo imponendogli di pagare due rate per poter continuare a svolgere il proprio lavoro.
I due però non sapevano che sulle sue tracce già vi fossero gli agenti che dopo pochi giorni li arrestarono.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati