Fortunato Aprile, 37 anni, di Villaricca, era accusato del reato di ricettazione di una Ford Puma rubata fuori dal carcere di Aversa nella scorsa estate.

Ruba un’auto fuori al carcere di Aversa, assolto e scarcerato 37enne di Villaricca

Per questo motivo, era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

A seguito di processo dibattimentale celebrato al tribunale di Napoli Nord, accogliendo la arringa dell’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli Nord, il giudice ha derubricato il reato di ricettazione in furto aggravato e ha assolto Aprile Fortunato perché il fatto non sussiste, rimettendolo immediatamente in libertà.

Aprile Fortunato non è nuovo. Le cronache giudiziarie per questo tipo di reato infatti era stato già arrestato per la ricettazione di una Jeep Renegade e per resistenza a pubblico ufficiale.