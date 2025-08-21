PUBBLICITÀ
HomeCronacaRuba zaino in autogrill, rintracciato dal GPS delle AirPods e arrestato a...
CronacaCronaca locale

Ruba zaino in autogrill, rintracciato dal GPS delle AirPods e arrestato a Mergellina

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ruba zaino in autogrill, rintracciato dal GPS delle AirPods e arrestato a Mergellina
Ruba zaino in autogrill, rintracciato dal GPS delle AirPods e arrestato a Mergellina
PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed, altresì, denunciato un 28enne georgiano, con precedenti di polizia, anche specifici, per ricettazione e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in viale Dohrn per la segnalazione di un’auto con a bordo il presunto responsabile di un furto di uno zaino e di un paio di cuffie AirPods geolocalizzate dalla vittima.

PUBBLICITÀ

I poliziotti hanno rintracciato l’auto con due uomini a bordo e li hanno controllati trovando il 38enne in possesso delle predette cuffie e dello zaino; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, un coltello e un taglierino.

Infine, dagli accertamenti di seguito esperiti e grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti, unitamente a personale della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, hanno accertato che il 38enne si era reso responsabile del furto avvenuto durante il pomeriggio all’interno di un’auto in sosta in un’area di servizio dell’autostrada A1.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati