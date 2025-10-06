PUBBLICITÀ

Una prestazione gagliarda, ma che ha rischiato di finire di nuovo alle ortiche nel finale di gara. Risultato che viene salvato solo grazie al portiere Russo, che ipnotizza Canotto dal dischetto al 98esimo minuto e tiene in cassaforte un preziosissimo 1-1, che permette ai Tigrotti di riprendere un po’ di fiato dopo le precedenti tre sconfitte consecutive in campionato.

Russo salva il Giugliano dalla quarta sconfitta consecutiva, contro il Trapani termina 1-1

Al “Provinciale” di Trapani termina 1-1 tra i granata e il Giugliano. Un match ricco di colpi di scena che si è acceso già dopo 16 secondi: recupero palla immediato dei padroni di casa che sfruttano le incertezze dopo il calcio d’inizio gialloblù e Ciuferri, l’ex di turno, apre le marcature. Appena due minuti e Nepi la pareggia, match che si porta sull’1-1 dopo soli tre minuti di gioco.

PUBBLICITÀ

Il Trapani continua a premere nel corso della gara, con Russo che abbassa per ben due volte la saracinesca con altrettanti miracoli. Anche il Giugliano, dal canto suo, ha due occasioni per portarsi in vantaggio, ma Zammarini non è bravo a sfruttarle divorandosi due gol facili. In pieno recupero del secondo tempo, e in una fase piuttosto confusa della partita, Caldore, fino a quel momento autore di una partita con pochissime sbavature, commette fallo in area di rigore concedendo, quindi, il calcio di rigore al Trapani e rischiando di compromettere il risultato. Russo, con una parata strepitosa, salva il risultato e garantisce ai suoi quel punto in classifica tanto bramato e che mancava da ormai tre partite.

Giugliano che sale a quota 6 punti in classifica, immediatamente al di sopra della zona playout, e prova a preparare la prossima sfida casalinga contro il Catania con una bella iniezione di fiducia, al netto di un incontro per niente semplice in quel di Trapani.