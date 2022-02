Drammatico incidente in Campania, Sabatino muore a 16 anni

Un drammatico incidente è costato la vita a Sabatino Armieri a Forino. Il 16ene era alla guida di un motorino in via Scheta dove si è scontrato con un’auto come riporta Itvonline. Sul posto i carabinieri della locale stazione che dopo i rilievi del caso stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto. A distanza di poco è arrivato anche il medico legale. Strazio tra gli amici e parenti.

“Una perdita che ha gettato nel totale sconforto la Nostra Comunità. Con la morte di un giovane, si spengono sogni e prerogative che ancora aspettavano di essere realizzate e che, purtroppo, rimarranno disattese. L’allegria, la goliardia, la generosità d’animo e l’educazione di Sabatino resteranno, però, impresse nella memoria di tutti noi per sempre. Alla mamma, al papà, alle sorelle e a tutta la famiglia, porgo le mie condoglianze in questo momento di grande dolore che ha segnato Forino. Con commozione, insieme alla Comunità tutta, partecipo al dolore dei familiari ed esprimo la vicinanza tutta dell’intera Comunità Forinese”, scrive il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, e l’Amministrazione Comunale.