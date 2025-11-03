PUBBLICITÀ
Chiusa una sala slot nel Casertano dopo l’omicidio del 19enne

Redazione Internapoli
Agguato a Davide Carbisiero, s'indaga sulle amicizie pericolose del killer
Nei giorni scorsi, il Questore di Caserta ha emesso, su proposta dei Carabinieri di Cesa, un decreto di sospensione di un’attività commerciale dell’agro aversano, dedita alla raccolta di scommesse attraverso apparecchi videoterminali, per un periodo di quindici giorni. Il provvedimento amministrativo, volto alla tutela della sicurezza dei cittadini, scaturisce da una serie di violazioni amministrative commesse dal titolare.

Inoltre, all’interno della sala VLT ad inizio anno, è stato consumato l’omicidio nei confronti di un avventore Davide Carbisiero. Considerata la gravità dei fatti, è stata notificata, contestualmente, anche la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della licenza.

La fuga con l’arma in mano, il killer di Davide Carbisiero ripreso dalle telecamere dopo l’omicidio

In un video di 14 secondi estrapolato dalle telecamere del Comune di Cesa si vede Francesco, il killer 17enne di Davide Carbisiero darsi alla fuga lungo Via Berlinguer, e successivamente svoltare in Via Vico, subito dopo aver sparato al diciannovenne di Succivo all’interno di una sala slot.

Le immagini sono state pubblicate dal sito Atellanews. Si vede un ragazzo maglietta nera e pantaloni grigi, con ancora in mano l’arma, domenica mattina alle 6:59, guardarsi in torno per poi scappare via. Dopo l’omicidio, il minorenne avrebbe nascosto l’arma in un casolare, prima di decidere di costituirsi ed indicare ai carabinieri del Gruppo di Aversa dove fosse occultata.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

