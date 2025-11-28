Saldi invernali in Campania, decisa la data di inizio

PUBBLICITÀ

In Campania i saldi di fine stagione invernale avranno inizio a partire dal 3 gennaio 2026, per un periodo non superiore a 60 giorni. Questa è la decisione presa nella delibera della Giunta Regionale.

Le regole dei cambi per i saldi

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, salvo che il prodotto non sia danneggiato o difettoso. In questi casi, infatti, scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la restituzione del prezzo pagato. Il cliente è però tenuto a denunciare il difetto del capo entro due mesi.

I pagamenti con bancomat e carte di credito devono sempre essere accettati dal negoziante. I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda: se non venduti entro un certo periodo di tempo devono poter essere fortemente scontati. Quanto all’indicazione del prezzo, è obbligatorio per gli esercenti indicare il prezzo normale di vendita (applicato, cioè, nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), la percentuale di sconto e il prezzo finale.

Memorizzare i prezzi dei vestiti

Qualche giorno prima dell’avvio dei saldi, è meglio dare un’occhiata ai capi che si intendono acquistare e memorizzarne i prezzi, affinché sia possibile valutare, poi, se il proprio capo preferito sia davvero messo in vendita col prezzo scontato. Accertarsi preventivamente, inoltre, che il negozio accetti il cambio o il reso qualora ci si renda conto di aver effettuato un acquisto sbagliato. In caso di acquisti online, il suggerimento è valutare sempre con attenzione che il sito su cui si stanno effettuando transazioni elettroniche sia affidabile e sicuro.

Parlando di abbigliamento, ma anche di calzature e borse, gli esperti consigliano sempre di dare la precedenza ad articoli duraturi, non eccessivamente soggetti alle mode del momento: i ‘classici’, insomma, magari da sfruttare anche a settembre e nei cambi di stagione.