Ora è ufficiale, la Salernitana è promossa in Serie A. I granata hanno battuto per 3 a 0 il Pescara all’Adriatico e si sono assicurati il ritorno nell’elite del calcio italiano.

22 anni dopo l’amara retrocessione

Il 23 maggio del 1999 la Salernitana pareggiando a Piacenza retrocedeva in serie B, oggi ritrova la A a quasi 22 anni di distanza per effetto delle reti di Anderson, Casasola e Tutino.

Salernitana promossa in Serie A, c’è ancora la firma di Tutino

Proprio il calciatore di proprietà del Napoli ha messo il sigillo sulla promozione, appena una settimana dopo aver deciso il campionato trasformando al 96′ il rigore della vittoria con il Pordenone.

Salernitana promossa in Serie A, ora Lotito deve cedere la società

“Non c’è possibilità di deroghe – ha detto il presidente della Figc – la deroga è già stata data per 11 anni. Chi ha ricevuto quella deroga sapeva benissimo qual era il punto di caduta finale. C’è una norma in base alla quale non è consentito all’Italia adottare una deroga alla deroga. Quella norma sancita del 16 bis, ma l’articolo fondamentale è il nostro numero 7 comma 8, è di carattere internazionale. Lo statuto Figc si è adeguato a quello della Fifa e dell’Uefa che dice in maniera chiara quale sono le condizioni”.