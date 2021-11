Sangue a Napoli, 37enne accoltellato sotto casa: si indaga per ricostruire la dinamica

Ancora sangue ieri a Napoli, dove un uomo è arrivato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo essere stato accoltellato ad una gamba sotto casa. La vittima si chiama Pasquale Sacco, 37 anni, residente in via De Meis a Ponticelli, a pochi passi dall’ospedale. A seguito della segnalazione fatta dal presidio sanitario, sul posto si è recata la polizia che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. I sanitari hanno subito fatto scattare il “codice rosso”. A seguito della segnalazione fatta dal presidio sanitario, sul posto si è sono recati gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.