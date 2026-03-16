PUBBLICITÀ
HomeCronacaScacco al clan Mazzarella, stangata da un secolo e mezzo secolo
CronacaCronaca localePrimo Piano

Scacco al clan Mazzarella, stangata da un secolo e mezzo secolo

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Scacco al clan Mazzarella, stangata da un secolo e mezzo secolo
Luciano Barattolo, Salvatore Di Caprio, Raffaele Anastasio, Ciro Rosario Mazio
PUBBLICITÀ

Il procuratore capo Nicola Gratteri l’aveva soprannominata camorra di serie A. Un titolo che va di pari passo con la raffica di condanne arrivata quest’oggi per i ras della cosca arrestato nel maxi blitz del luglio dello scorso anno. Un totale di 155 anni di carcere.

Inchiesta concentrata su tre organizzazioni orbitanti nella confederazione Mazzarella: il gruppo della zona del Connolo, guidato dalle famiglie Barattolo e Galiero; quello attivo a Forcella, con a capo la famiglia Buonerba, nota con il soprannome di Capelloni; infine il gruppo di Poggioreale retto dalla famiglia Nunziata, i cosiddetti Castagnari. Gli inquirenti accertarono come i vertici del clan, anche dopo di arresti eccellenti intervenuti in tempi recenti, sarebbero stati in grado di gestire tutte le attività illecite della confederazione e delle sue varie articolazioni territoriali.

PUBBLICITÀ

Le condanne contro il clan Mazzarella

Luciano Barattolo 14 anni, Eduardo Buonerba 18 anni e otto mesi, Pasquale Buonerba 14 anni, Salvatore di Caprio 18 anni, Cristian Nunziata 15 anni, Gaetano Galiero 14 anni, Rosario Ciro Mazio 8 anni, Pietro Uliano 8 anni, Giuseppe Esposito 4 anni, Angelo Senatore 3 anni e quattro mesi, Vincenzo Terracciano 4 anni ; Raffaele Anastasio 4 anni, Mauro Cirillo 4 anni, Antonio Scando 8 anni, Vincenzo Scando 14 anni, Salvatore Rea 4 anni. Per Cirullo e Terracciano erano stati chiesti 6 anni: erano difesi dall’avvocato Giuseppe Perfetto.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati