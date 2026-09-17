Scanzi contro Rita De Crescenzo: “E’ la prova che si può avere successo senza avere doti”

PUBBLICITÀ

Rita De Crescenzo è tornata ospite della trasmissione televisiva ‘E’ sempre Cartabianca’, condotta su rete 4 da Bianca Berlinguer. Il tema trattato è stato quello del fenomeno dei tiktoker, che spesso si trovano ad avere successo sulle varie piattaforme per la loro esuberanza, i loro eccessi sforando molte volte il limite della decenza: tra gli esempi riportati in studio, quello del rapper “1727 Wrldstar”, noto come “Fratellì” diventato famoso dopo un video in cui si schianta contro il muro a bordo della sua auto, Massimiliano Minnocci noto come “Il Brasiliano”, noto sia per i suoi contenuti social che per le sue vicende giudiziarie, arrivando addirittura a candidarsi sindaco di Roma, e appunto Rita De Crescenzo ospite in studio.

La tik toker ha interloquito, in maniera molto accesa nel corso della trasmissione, con il giornalista Andrea Scanzi che l’ha così definita: “Rita De Crescenzo è la prova che i social molto spesso servono come evasione e che si può avere successo anche quando non si hanno doti. Può essere folkloristica o inquietante come altri personaggi. I social premiano innazitutto quelli che non sanno fare niente, che sono buffi o estremi e quando va male sono discutibili a livello morale”.

PUBBLICITÀ

Dal canto suo la tik toker si è espressa così: “Le persone mi vogliono bene perchè mi racconto e parlo della mia vita senza fare del male a nessuno. Faccio video simpatici”.