Scappa dall’ospedale a Frattamaggiore e aggredisce i passanti: caos in strada

Tensione a Frattamaggiore intorno alle 19 di venerdì davanti a un ospedale cittadino, dove un uomo – identificato come J.A. – è fuggito dalla struttura sanitaria dando in escandescenze in mezzo alla strada. A torso nudo, ha iniziato a colpire auto in transito e ad aggredire verbalmente i passanti, creando panico tra la folla presente in zona.

Provvidenziale l’intervento di un poliziotto libero dal servizio, che è riuscito temporaneamente a calmarlo convincendolo a salire sulla propria moto. Ma alla vista della volante, l’uomo ha ricominciato ad agitarsi, arrivando a colpire uno degli agenti con un pugno.

Con non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e farlo salire sull’auto di servizio, dove ha continuato a scalciare fino a mandare in frantumi un finestrino. Alla fine per J.A. è scattata una denuncia per lesioni e danneggiamento

