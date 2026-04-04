Scippo dello smartphone a Napoli, 30enne ferisce due agenti durante la fuga

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Un uomo di 30 anni, cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Napoli con l’accusa di rapina aggravata. L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri dagli agenti dell’Unità Operativa Avvocata nei pressi di Porta Nolana, dove il soggetto è stato colto in flagranza di reato ai danni di una coppia di turisti provenienti da Roma.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito i due visitatori, riuscendo a strappare con violenza uno smartphone dalle mani dell’uomo, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Subito dopo il colpo, il malvivente ha tentato la fuga, inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti.

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Determinante l’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale, che ha avviato un inseguimento a piedi culminato con il blocco dell’uomo. Durante le fasi concitate dell’arresto, il 30enne ha opposto una forte resistenza, causando il ferimento di due agenti, entrambi medicati con una prognosi di sette giorni.

Dagli accertamenti condotti dalla Polizia Giudiziaria è emerso un profilo di elevata pericolosità sociale. L’arrestato, che inizialmente aveva fornito false generalità, risulta gravato da numerosi precedenti per furto, rapina, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. A suo carico risultavano inoltre un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Potenza e un decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Napoli, mai rispettati.

Dopo la denuncia delle vittime e la raccolta delle testimonianze, il Pubblico Ministero di turno ha convalidato l’arresto. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.