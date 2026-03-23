PUBBLICITÀ
HomeCronacaScontro Borrelli-Salvini sugli aumenti in Tangenziale a Napoli, il vicepremier: "Colpa dell'inflazione"
CronacaCronaca locale

Scontro Borrelli-Salvini sugli aumenti in Tangenziale a Napoli, il vicepremier: “Colpa dell’inflazione”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scontro Borrelli-Salvini sugli aumenti in Tangenziale a Napoli, il vicepremier:
Scontro Borrelli-Salvini sugli aumenti in Tangenziale a Napoli, il vicepremier: "Colpa dell'inflazione"
PUBBLICITÀ

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’aumento del pedaggio della Tangenziale di Napoli e al sistema tariffario attualmente in vigore.

Scontro Borrelli-Salvini sugli aumenti in Tangenziale a Napoli, il vicepremier: “Colpa dell’inflazione”

Nella risposta, firmata dal Ministro Matteo Salvini, il MIT ha chiarito che l’attuale modello di pedaggiamento deriva dalla Convenzione Unica stipulata nel 2009 tra ANAS e la società concessionaria, con validità fino al 31 dicembre 2037. Tale convenzione prevede un pagamento forfettario equivalente a una percorrenza di circa 10 km, indipendentemente dalla tratta effettivamente percorsa dagli utenti.

PUBBLICITÀ

Il Ministero ha inoltre precisato che eventuali modifiche al sistema, compresa l’ipotesi avanzata da Borrelli di far pagare il pedaggio solo a chi percorre l’intera tratta, sarebbero possibili solo nel rispetto dei principi del “pay for use” e dell’”isointroito” del concessionario e richiederebbero una revisione complessiva della convenzione, soggetta a vincoli normativi molto stringenti. Per quanto riguarda il recente aumento tariffario pari all’1,50%, il MIT ha spiegato che si tratta di un adeguamento legato all’inflazione, previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il commento di Borrelli

“È vergognoso che la Tangenziale di Napoli sia di fatto l’unico asse viario urbano a pagamento in Italia. Una stortura che penalizza quotidianamente migliaia di cittadini costretti a pagare anche per percorsi brevi all’interno della città. Nel 2009, quando fu prorogata la convenzione, al governo c’era il centrodestra con la Lega, la stessa Lega che oggi dà il via libera agli aumenti. Parlare di inflazione come giustificazione appare una vera e propria presa in giro, soprattutto se si considera che la società concessionaria ha nel tempo ridotto drasticamente il personale e quindi anche i costi di gestione. Se davvero vogliamo parlare di inflazione allora si abbia il coraggio di adeguare gli stipendi degli italiani, non solo le tariffe. Non si può continuare a spremere i cittadini senza garantire servizi più equi e sostenibili. Continueremo a batterci per eliminare questa anomalia e restituire ai napoletani un diritto che altrove è già garantito. Continuiamo a ritenere la nostra proposta l’unica utile ai cittadini, ovvero che si paghi solo alle due estremità della tratta, che corrispondo a Pozzuoli e Doganella, mentre tutte le tratte intermedie devono diventare gratuite”. Così il deputato Borrelli.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati