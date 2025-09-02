PUBBLICITÀ
Sorpreso a girare sullo scooter rubato, 17enne denunciato a Napoli

Redazione Internapoli
All’una e 20 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli notavano un ragazzo in sella a uno scooter di grossa cilindrata nella centralissima piazza Cavour. Il giovane centauro vede la gazzella e getta il mezzo tentando di fuggire a piedi. La fuga dura poco e i militari bloccano il ragazzo con non poche difficoltà.

Si tratta di un 17enne napoletano incensurato che ha opposto resistenza durante la colluttazione. Uno dei carabinieri intervenuti è stato medicato dal personale sanitario dell’ospedale San Paolo. Per il militare 10 giorni di prognosi dovuti alla lesione di un dito. Il mezzo, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario mentre il ragazzo è stato affidato ai propri genitori non prima di essere denunciato.

I controlli sulla movida

Nonostante l’estate volga al termine, la movida giovanile a Napoli e provincia non conoscerà battute d’arresto. Al contrario, con l’avvicinarsi del periodo natalizio e i numerosi eventi già calendarizzati nei fine settimana, le strade e i luoghi della socialità cittadina – solo nel mese di Agosto ha visto un milione e 500mila turisti far visita alla città partenopea – si preannunciano sempre più affollati. Un contesto che, purtroppo, diventa spesso terreno fertile per episodi di devianza minorile, con adolescenti che circolano armati e non esitano a trasformare la notte in teatro di violenza.

Il fenomeno, in crescita, richiama l’attenzione costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, impegnati quotidianamente in una duplice azione: prevenzione e repressione.

Da un lato, infatti, proseguono le campagne di sensibilizzazione promosse dal Comando Legione Carabinieri, che con l’inizio del nuovo anno scolastico vedranno i militari incontrare nuovamente gli studenti nelle scuole. Un dialogo diretto con i ragazzi per metterli in guardia dai rischi legati all’uso delle armi, ai comportamenti devianti e alla “falsa realtà ”proposta dai social network. Un messaggio chiaro: «non si torna indietro» una volta compiuti certi passi, e la responsabilità delle proprie azioni ricade interamente su chi le compie.

 

