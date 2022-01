Scuole superiori chiuse in provincia di Napoli, firmate le ordinanze. Invece l’ultima ordinanza di Vincenzo De Luca impone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. Oppure per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Venerdì Vincenzo De Luca è intervenuto nella diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il presidente della Regione ha parlato delle scuole: “Rimaniamo in zona bianca ma la Campania ha un RT 1,6: siamo a rischio. Cresce il caos in vista della riapertura delle scuole del 10 gennaio: i nostri bambini non sono cavie della politica politicante e degli ideologismi. I sindaci ci invitano a rinviare l’apertura di 2 settimane e i presidi non sanno chi sono i vaccinati nel personale scolastico. Non apriremo le scuole medie ed elementari: andremo alla proroga a fine gennaio”.

DOMANI SCUOLE CHIUSE

I primi ad annunciare la decisone del rinvio dell’apertura di tutte scuole al 15 gennaio è stato il sindaco di Ottaviano. Stessa decisione presa dalle fasce tricolori di Qualiano, Pomigliano d’Arco, Giugliano in Campania, Brusciano, Castello di Cisterna, Somma Vesuviana, Nola, Giugliano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castellammare, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, Pomigliano d’arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.

SCUOLE IN CAMPANIA, LA DICHIARAZIONE DI DE LUCA