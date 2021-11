Inseguimento a Secondigliano poi tenta di aggredire gli agenti, arrestato

Ancora un intervento degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito). Quota cento in riferimento agli arresti si avvicina a dimostrazione della costante e attenta presenza ‘sul campo’. Ieri sera l’ennesimo arresto quando gli agenti della volante del commissariato di Corso Secondigliano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cimitero un ragazzo a bordo di un motociclo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Il conducente del ciclomotore, alla vista dei poliziotti, invece di fermarsi ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è così nato un inseguimento terminato nella vicina Casavatore, in via Torricelli, dove il giovane, dopo aver impattato contro un’auto in sosta e aver perso il controllo del mezzo, ha provato ad allontanarsi a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione. In manette è finito Fabio Arrivoli, 18enne napoletano, arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Nascondeva 2 pistole e oltre 2 kg di droga, arrestato dopo il blitz a Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuavano un controllo in via degli Ortolani nella casa di Gaetano Fico. Ritrovati un revolver Smith & Wesson calibro 22, risultato rubato nel 2015, una pistola semiautomatica replica Bruni modello New Police 8 mm priva di tappo rosso, 92 cartucce di vario calibro, 4 cartucce a salve calibro 8mm. Trovate, inoltre, 19 buste con 1340 grammi circa di marijuana, un involucro con circa 12 grammi di cocaina, 2 buste e 11 involucri contenenti 1200 grammi circa di hashish, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il 51enne è stato arrestato per detenzione illegale di munizionamento e arma comune da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’arresto è stato condotto dalla Squadra Investigativa e Operativa del commissariato di Secondigliano agli ordini del vice-questore aggiunto Raffaele Esposito.