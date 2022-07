Selfie e video sulla tomba di Riina e Provenzano col figlio di 4 anni, bufera sulla famiglia di Foggia

Sono divenute virali sul web le storie postate sul profilo Facebook da un uomo di Foggia. Pompeo, questo il suo nome, e la compagna Pina, sono una coppia di pregiudicati ben note alle forze dell’ordine. “Oggi è il 13 luglio, oggi è il suo anniversario. Il 13 luglio 2016 è venuto a mancare il grande Provenzano” dice l’uomo in compagnia anche del figlio piccolo. Pompeo e Pina si sono fatti dei selfie, mentre lui ha ripreso tutto e postato le stories. Le immagini sono state poi riprese diventando virali.

Nelle storie l’uomo scatta una foto alla tomba di Totò Riina che nel video lui stesso definisce: “Grande Uomo”. Poi passa ad osannare l’altro capo mafia di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano: “Prima che me ne vado, perché non so se tornerò più, voglio dare un omaggio a questa grandissima persona: Bernardo Provenzano. Rimani – dice ancora – sempre nel nostro cuore”. Frase seguita da un bacio sulla lapide.

“Rimani sempre nei nostri cuori” dice ancora nel video e commenta: “Oggi in questo giorno famoso ho avuto l’onore di stare sulla sua tomba”, mentre la moglie invita tutti a portare “una rosa a zio Totò” e il figlioletto di 4 anni bacia le lapidi dei due boss. La coppia fu arrestata a settembre del 2019 perché nella loro casa le forze dell’ordine trovarono nascosta sotto la culla del figlioletto una pistola.

Quando sta percorrendo il lungo tratto di autostrada A29, giunto all’altezza dello svincolo per Capaci commenta: “Qua sono morti questi: Falcone e Borsellino”.